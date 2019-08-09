شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل اختفاء ”الرجل الأول” بمحافظة عدن في ظروف غامضة.. ومصادر تكشف عن مصيره؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مسئول في عدن إن المحافظ احمد سالمين اختفى وأغلق جواله منذ بدء المواجهات التي تشهدها المدينة بين انصار هاني بن بريك وقوات الحماية الرئاسية.
وأكد المصدر أن لا علاقة لسالمين بالأحداث التي تشدها المدينة، لافتا إلى انه لا علاقة له بالبيان الذي صدر قبل ساعات عن محلي ومحافظة عدن.
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