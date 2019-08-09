شاهد صورة يسرا بالحجاب مع الهام شاهين وهالة سرحان تشعل مواقع التواصل

أشعلت صورة جمعت الفنانات المصريات يسرا والهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب خلال تواجدهن في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

يذكر ان كل من يسرا والهام شاهين والاعلامية هالة سرحان سافرن إلى السعودية لأداء فريضة الحج، حيث ذهبت "يسرا" لرغبتها فى عمل حجة لوالدتها التى رحلت عن الحياة قبل فترة قصيرة.

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وظهرت يسرا والهام شاهين وهالة سرحان وهن يرتدين العباءات السوداء والحجاب استعدادا لأداء مناسك الحج في بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، لتلقى الصورة موجة من التفاعل.

يشار إلى أن النجمات المصريات الثلاث سيعدن للعاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بعد الانتهاء من تأدية مناسك الحج في الديار الحجازية، وفق ما نقله موقع اليوم السابع.

وتوفيت والدة الفنانة يسرا في الرابع والعشرين من شهر يوليو/ تموز الماضي بعد أزمة صحية تعرضت لها حيث غيبها الموت في أحد مشافي القاهرة، الأمر الذي سبب صدمة وحزن كبير للممثلة يسرا.