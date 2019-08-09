بالصور: النائب العام يتفقد جاهزية النيابة العامة لموسم الحج بمكة المكرمة

قام النائب العام الشيخ سعود المعجب، بجولة تفقدية لمتابعة آخر استعدادات وجاهزية النيابة العامة، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، ومناقشة الخطط التشغيلية لذلك. وبدأ الشيخ المعجب جولته، بزيارة لمقرات النيابة العامة، في مراكز الإشراف في منى (مجر الكبش)، ومركز جسر الملك فيصل بمزدلفة، ومقر النيابة العامة جنوب عرفات، ومقر النيابة العامة في نمرة، مطلعاً على كل التجهيزات والاستعدادات اللازمة. وحثّ الجميع على استشعار الأمانة الملقاة على عاتقهم، والسرعة في الإنجاز مع الدقة في العمل، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في خدمة الحجاج، من أجل إنهاء الأعمال المنوطة بهم، وفق تطلعات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وشدّد على ضرورة مضاعفة الجهد وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، من جميع المشاركين في موسم الحج من منسوبي النيابة العامة. وتفقد أيضاً مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة 911، واطّلع على آلية العمل، وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات الواردة للمركز، وإحالتها إلى الجهات المعنية على مدار الساعة؛ وذلك حفاظاً على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، والاستجابة لبلاغاتهم.