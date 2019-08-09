110 أيام على اختفاء “شاب الأحساء”.. وهذا ما قاله أصدقاؤه حينما استدعتهم الجهات الأمنية...

مضت 110 أيام على اختفاء “شاب الأحساء” تيسير أحمد محمد القويضي، من منزل أسرته في بلدة المنصورة بشرق الأحساء من يوم الاثنين 17 شعبان الماضي، دون العثور عليه حتى الآن. واستدعت الجهات الأمنية أصدقاء الشاب لسؤالهم عنه، إلا أنهم أنكروا تواصلهم معه جميعًا منذ يوم اختفائه، مؤكدين أنهم لا يعرفون أي شيء عنه.

من جهته قال أحمد القويضي والد الشاب “تيسير” إنه التقى بسمو أمير المنطقة الشرقية، وسلمه ملفًا كاملاً عن القضية، إضافة إلى أن الجهات الأمنية ما زالت تعمل عليها. وتعود قضية اختفاء الشاب تيسير منذ خروجه من المنزل يوم الاثنين 17 شعبان 1440 الساعة 6:55، ورغم جهود الجهات الأمنية في المحافظة، لكن ما زال مصيره مجهولاً.