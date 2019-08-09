إعلان طقس مكة والمدينة والمشاعر.. و«الأرصاد»: غائم وصحو

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الساعات المقبلة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًّا إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحوًا على المدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأفادت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كيلومترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة.

أما في مشعر مزدلفة، فوصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقعت فيه نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض حتى نجران.

وأشارت إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة» حتى مرتفعات الطائف.