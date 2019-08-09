«الإحصاء» تكشف عدد حجاج الداخل وتستثني مكة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الحجاج من داخل المملكة، القادمين إلى مدينة مكة المكرمة بلغ 213 ألفًا و455 حاجًّا؛ وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت الهيئة -في بيانٍ مقتضب، اطلعت عليه «عاجل»- أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، مؤكدةً أنها ستعلن عنهم صباح غدٍ السبت.

وأمس الخميس، أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

وقال المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى في مؤتمر صحفي عُقد بجدة؛ إن عدد حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج هذا العام 1440هـ، بلغ حتى الرابعة من عصر الأربعاء مليونًا و838 ألفًا و339 حاجًّا.

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وبلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية مليونًا و725 ألفًا و455 حاجًّا، وعدد القادمين عبر المنافذ البرية 95 ألفًا و634 حاجًّا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 17 ألفًا و250 حاجًّا.

وأكد اللواء اليحيى حرص القيادة الرشيدة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

وأضاف أن مديرية الجوازات، بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ وفّرت خلال خطة مرحلة القدوم، جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي.