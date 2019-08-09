الحصيني يوضّح خريطة «أمطار ورياح الجمعة»

حدَّد الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، المناطق التي من المتوقّع هطول الأمطار عليها وانتشار الرياح بها اليوم الجمعة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «متوقع اليوم الجمعة أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من جازان وعسير والباحة وغرب نجران، مع نشاط للرياح على الشرقية والرياض والمدينة ومكة والشمالية».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقّعت فيه نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران.

وأشارت إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات الطائف.