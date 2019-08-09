بالصور.. أبناء منسوبي «رئاسة الحرمين» يستقبلون الحجاج بـ«ورود وهدايا»

استقبل أبناء منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، ضيوف الرحمن بالورود والهدايا.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن «رئاسة الحرمين»، اليوم الجمعة، اطلعت عليه «عاجل»، بأن هذه الخطوة جاءت ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع؛ حيث يستقبل الموقع ضيوف الرحمن بتوزيع الهدايا المتنوعة على حجاج بيت الله الحرام.

وعبَّر ضيوف الرحمن عن شكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة للحجاج والمعتمرين، وقاصدي الحرمين الشريفين والاستقبال الذي يلقونه من حكومة الملكة.

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وفي وقتٍ سابق، نشرت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في وحدة المحتوى والمعلومات، محتوى ترحيبيًّا بسبع لغات عالمية في شاشات المسجد الحرام وساحاته، احتفاءً بضيوف الرحمن.

وقال مدير وحدة المحتوى والمعلومات إبراهيم بن محمد شيبة إن هذا التوجُّه يتم في إطار خطة الوحدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ ضمن خطة إدارة التوجيه والإرشاد، ويتم النشر بالتعاون مع وحدة متابعة الشاشات؛ وذلك بعرضه على الشاشات الإلكترونية الموزعة في المسجد الحرام.

وأشار إلى أنَّ الوحدة تعمل على مدار الساعة بالإشراف على جميع خدمات المحتوى التوجيهي والإرشادي بالمسجد الحرام وساحاته.