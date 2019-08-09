أمانة مكة ترفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ و«الذبح بالمطابخ»

رفعت أمانة منطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة المسالخ، الطاقة الاستيعابية وزيادة الإنتاج للتعامل مع الهدي والأضاحي.

وقالت الأمانة، في بيانٍ، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إنّه تمّ توفير الكوادر البشرية والمعدات الآلية في خمسة مسالخ في مكة، وثماني وحدات ذبح بالمشاعر المقدسة.

وتعمل الأمانة وفق خطة وبرنامج معد مُسبقًا لإدارة المسالخ، تتمثّل في العمل على التوعية الصحية والإرشادية وتصحيحها لجميع الممارسات، التي تتم بالمسالخ وأسواق الماشية، من خلال واقع التعامل مع الإعداد والتجهيز وتداول العرض لدى أصحاب المحلات، أو لدى المستهلك، حسب البيان.

وحول وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة، تتولى الأمانة الإشراف على مقاولي نظافة وحدات الذبح، وتشغيل مراكز مراقبة الماشية البالغ عددها 32 مركزًا، كما تُجهِّز الساحات بمنطقة العكيشية لاستخدامها كسوق لبائعي المواشي، وتأمين اللوحات الإرشادية الدالة إليها وإنارتها، مع تنظيم مداخل السيارات ومخارجها.

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وتتضمّن الخطط كذلك، التنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة؛ في حالة ظهور أي حالة لاشتباه في المسالخ لاتخاذ الإجراء اللازم.

وتشارك الأمانة مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التنظيم والإصحاح البيئي في لجان الذبح العشوائي، والتوزيع الخيرية للحوم، وتصعيد الجزارين، والمسالخ المؤقتة، وأخيرًا لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي.

في سياق متصل، سمحت أمانة العاصمة المقدسة للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة، بذبح الأضاحي خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق؛ وذلك بغية التخفيف عن المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم.

واشترطت الأمانة حصول المطابخ الأهلية على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وكذلك توافر طبيب بيطري مؤهل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية للذبح، إضافة إلى تهيئة شبكة تصريف المخلفات السائلة.