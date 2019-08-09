«طبية الملك فهد» توضح الطرق الصحية لتخزين وحفظ اللحوم

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الجمعة، الطرق الصحية لتخزين وحفظ اللحوم وإذابة الجليد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وذكرت المدينة، بحسب «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»، أنه يجب التأكُّد عند حفظ اللحوم من أن درجة الحرارة مناسبة (أقل من خمس درجات مئوية بالثلاجة و-18 درجة بالفريزر)، كما يجب الحفاظ على اللحم باردًا عند نقله من مكان إلى آخر؛ وذلك بوضعه بحافظة طعام مملؤة بالثلج.
وأضافت أنه في حال تجميد اللحوم، يُفضَّل وضعها في الثلاجة لمدة ست ساعات قبل نقلها إلى الفريزر، ويتم وضعها بأكياس نظيفة ومُحكمَة الإغلاق، وعند إذابة اللحم المُتجمِّد، يتم وضعه في الثلاجة ليلة كاملة أو حتى يذوب.
وأشارت إلى أنه يجب التأكُّد من وضع اللحوم في الثلاجة في أوانٍ مُحكمَة لمنع تساقط السوائل منها على الأطعمة المُبرَّدة الأخرى، وأفادت بأنه من أجل الحد من تكاثر الجراثيم، يجب الحرص على عدم ترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.
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