السعودية اليوم / تعرف على أضحيتك حملة إرشادية بزراعة نجران



نجران 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، أمس حمله توعوية وإرشادية تحت شعار "تعرف على أضحيتك" في سوق نجران للماشية تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأوضح نائب مدير عام الفرع، مسفر بن حسين آل حشيش، أن الحملة التي يقوم بها قسم الإرشاد البيطري بالفرع، تهدف إلى التوعية بالأضحية وأهمية مراعاة الشروط الصحية عند اختيارها والمطابقة للمواصفات الشرعية، والرد على جميع الاستفسارات عن الأمراض التي تصيب الماشية والتعرف عليها من خلال الكوادر البيطرية في الحملة، إلى جانب توزيع النشرات الإرشادية التي تسهم في تثقيف المواطنين والمقيمين ومربي الماشية في كيفية اختيار الأضحية والشروط الصحية الواجب توفرها والتأكد من حالتها الصحية وخلوها من الأمراض ومطابقتها للشروط الشرعية للأضحية.

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13:51ت م

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