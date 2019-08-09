حج / جمعية أكناف لرعاية الأيتام بالباحة تسيّر رحلتها للحج لـ 54 حاجاً وحاجة



الباحة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

سيَّرت جمعية أكناف الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة أمس، حافلة تُقل ( 54 ) حاجًا وحاجة من مستفيديها لأداء مناسك الحج, يصحبهم خلالها عددًا من مشرفي الجمعية .

وأوضح رئيس الجمعية عبدالعزيز بن حنش الزهراني أن حملات الحج التي تقدمها الجمعية خصصت للأيتام الذين لم يحجوا من قبل, مؤكداً أن برنامج الحج يُعد واحدًا من برامج الجمعية الموجهة للأيتام المستفيدة.

وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين، وأن لا يحرم كل من دعم هذا المشروع الأجر والثواب .

// انتهى //

13:21ت م

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