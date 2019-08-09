هكذا رأى العالم دعوة خادم الحرمين ذوي ضحايا نيوزيلندا للحج

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

جذب موسم الحج وسائل الإعلام الدولية لتغطية فعالياته الجارية في الوقت الحالي، والتي ستتوج بيوم عرفات السبت ، خاصة وأن الحج هذا العام مليء بالتفاصيل التي استحقت تسليط الأضواء الإعلامية عليها دوليًا.

وعلى رأس تلك التفاصيل، إرسال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعوة للناجين من هجوم مسجد نيوزيلندا وذوي الضحايا لأداء الحج خلال هذا العام، وهو الأمر الذي أثار اهتمام العديد من وسائل الإعلام الدولية.

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تحمل التكاليف

وأبرزت شبكة فوكس نيوز الأمريكية دعوة الملك سلمان لذوي ضحايا الحادث الأليم، وتحمله لنفقات الحج والإقامة كاملة، بدءاً من سفرهم حتى مغادرتهم للمملكة.

ووجه الملك سلمان الدعوة لحوالي 200 من أقارب الضحايا والناجين من مذبحة كرايستشيرش لأداء فريضة الحج، متكفلًا بكافة النفقات الخاصة برحلتهم وانتقالاتهم وإقامتهم طوال تلك الفترة.

وقبل أسبوعين، سلم سفير خادم الحرمين في نيوزيلندا الملابس البيضاء البسيطة التي يرتديها الحجاج، والتي ترمز للمساواة بين كافة البشر.

الإنسانية تنتصر

ولم يكن ألم مواقع الرصاص بجسد تيميل أتاكوكوجو، والتي كانت تسيل دماؤه من جانبه الأيسر خلال مجزرة مسجد النور في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، أكثر صعوبة على نفسه من المشاهد الذي رآها في هذه الحادثة الأليمة، والتي اهتزّت لها قلوب العالم أجمع على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وبعد الاقتراب من الموت قبل حوالي خمسة أشهر، يشعر أتاكوكوجو بأنه “وُلد من جديد”، ويعتزم هذا الأسبوع أن يعرب عن امتنانه لله على إعطائه فرصة لحياة جديدة عندما يؤدي فريضة الحج في مكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

صاحب متجر الكباب البالغ من العمر 44 عامًا هو من بين 200 شخص من الناجين وأقارب ضحايا حادثة إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش الذين يسافرون إلى المملكة بدعوة من الملك سلمان.