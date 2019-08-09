تقارير دولية: المملكة ترفض تسييس الحج وتتيح الفريضة دون تمييز

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أظهر الحج العديد من المشاعر الروحانية الرائعة لدى المسلمين الذين أتوا إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة المقدسة، وسط أجواء تسودها السعادة والاطمئنان والسلام النفسي.

ونقلت وسائل الإعلام الأجنبية مشاعر الحجيج خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن توافد بالفعل ما يزيد عن مليوني مسلم من كافة أنحاء العالم لأداء فريضة الحج.

شعور بالارتياح

وقال محمد جعفر، وهو مصري يبلغ من العمر 40 عامًا: “نشعر بالتطهّر من خلال تحقيق هذا الركن الإسلامي ومقابلة أشخاص من جميع أنحاء العالم.. إنه أمر رائع”.

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ومن جانبه، قال جزائري في الخمسينيات من عمره وهو يُؤدي الحج للمرة الأولى: “إنه شعور لا يُوصف.. عليك أن تعيشه حتى تفهمه”.

وأضاف: “إنها فرصة ذهبية ولحظة لا تُعوّض”.

لا لتسييس الحج

وأشارت العديد من التقارير الإعلامية الأجنبية إلى أن المملكة بذلت مجهودات ضخمة لتسهيل الحج على كافة المسلمين من جميع أنحاء العالم دون تفرقة، وهو الأمر الذي ظهر من خلال تخصيص موقع إلكتروني للقطريين من أجل التقدم للحصول على تأشيرة الحج.

كما هو الحال في السنوات السابقة، كانت السلطات السعودية تبذل جهودًا حثيثة للتأكيد على أن الحج حدث ديني وسعت إلى منع تسييسه من قبل كافة الجهات، وذلك في إطار مساعيها لتوفير أعلى مستويات الراحة لجميع ضيوف الرحمن من كافة أنحاء العالم.