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الميليشيا تعترف بمقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيمها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن، الجمعة، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة الإرهابية.
ويُعتبر إبراهيم بدر الدين الحوثي أحد أذرع شقيقه زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لاسيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.
وكان من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر العام الماضي، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير في عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله آنذاك.
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