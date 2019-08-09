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2019-08-09 فيديو.. جسر جديد بمشعر مزدلفة لتسهيل نفرة الحجاج متابعات الخليج 365 - مزدلفة Advertisements تم استحداث جسر جديد بمشعر مزدلفة لتسهيل نفرة الحجاج من عرفات. وقالت وزارة الحج والعمرة إنه ضمن مشاريع الوزارة لتحسين أداء النقل العام والترددي بالمشاعر المقدسة بموسم حج 1440 سيتم استخدام الجسر الجديد بمشعر مزدلفة للمساهمة في نفرة الحجاج من عرفات بيسر وسهولة.









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