مكة المكرمة تستقبل 213 ألفا من حجاج الداخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إجمالي حجاج الداخل الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى صباح الجمعة بلغ 213 ألفا و455 حاجا.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستُعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.