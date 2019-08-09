شكرا لقرائتكم السماح للمطابخ الأهلية في مكة بذبح الأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-09 السماح للمطابخ الأهلية في مكة بذبح الأضاحي متابعات الخليج 365 - واس سمحت أمانة العاصمة المقدسة للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح الأضاحي خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.

ويأتي قرار السماح رغبةً من الأمانة في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، مشترطةً حصول المطابخ الأهلية على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وكذلك توفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية للذبح إضافة إلى تهيئة شبكة تصريف المخلفات السائلة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماح للمطابخ الأهلية في مكة بذبح الأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.