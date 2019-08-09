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2019-08-09 213,455 من حجاج الداخل يدخلون مكة حتى صباح اليوم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم بلغ ( 213,455 ) حاجاً .

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة .









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