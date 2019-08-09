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صور تستعرض أروع مشاعر الحجيج

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2019-08-09

صور تستعرض أروع مشاعر الحجيج

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

علقت شبكة CNN الأمريكية، على تجمّع مليوني مسلم في المملكة لأداء فريضة الحج، وهو الأمر الذي وصفته بأنه قمة روحية تُغذي المسلمين في كافة أنحاء العالم بروح التسامح والمحبة والتقرب من الله.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الحج هو الفرصة التي يستغلها المسلمون من أجل التقرب إلى الله وطلب المغفرة في جوّ من التسامح والمساواة ونبذ الكره.

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واستعرضت الشبكة الأمريكية مجموعة من الصور الخاصة بالحج والطواف الدائم حول الكعبة المشرفة، والتي تظهر مدى تعلق القلوب بالحرم والحالة الروحانية التي يعيشها الحجاج في مكة المكرمة.

وعرضت CNN صورًا من وكالات الأنباء العالمية مثل أسوشيتد برس الأمريكية والأناضول التركية لعملية الحج، والتي استعرضت الجوانب التأمينية في الموسم الأهم على مدار العام، كما أظهرت حالة من السعادة الغامرة يعيشها الحجيج منذ وصولهم للمملكة.

 





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