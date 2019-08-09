الان تتابع إجمالي حجاج الداخل القادمين لمكة المكرمة بلغ 213.455 حاجًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم بلغ ( 213,455 ) حاجاً . وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة وستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة .

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