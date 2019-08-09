شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في هونغ كونغ تُحذّر المواطنين المسافرين عبر مطارها الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت القنصلية العامة في هونغ كونغ، المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونغ كونغ الدولي، إلى أخذ الحيطة والحذر، نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات من بعد ظهر اليوم (الجمعة) حتى يوم الأحد القادم.

وأضافت القنصلية في تحذيرها للمواطنين إلى أنه وفقا لسلطات المطار، سيتعين على المسافرين العبور من خلال نقاط مرور وإظهار وثائق السفر وتذاكر الطيران.