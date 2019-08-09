شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 213.455 حاجاً من الداخل قدموا إلى مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد الحجاج من داخل المملكة، القادمين إلى مدينة مكة المكرمة، بلغ 213.455 حاجاً حتى الساعة 9:00 صباحاً من اليوم (الجمعة) 8 ذي الحجة 1440.
وأفادت «هيئة الإحصاء» بأن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث تعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.
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