شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في مومباي تُحذّر المواطنين في كيرلا جنوب الهند والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مومباي بالهند، المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك نظرا لاستمرار هطول الأمطار بمعدلات مرتفعة في ولاية كيرلا بالهند وما جاورها، داعية إياهم إلى البقاء في أماكن إقامتهم لحين زوال الخطر.
كما تأمل من جميع المواطنين هناك تزويدها ببيانات الاتصال بهم، وذلك حتى تتمكن من متابعتهم.
ولطلب المساعدة يمكن التواصل مع القنصلية عبر جوال شؤون السعوديين على الرقم (00919892019444).
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