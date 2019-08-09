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القنصلية السعودية في مومباي تُحذّر المواطنين في كيرلا جنوب الهند

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مومباي بالهند، المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك نظرا لاستمرار هطول الأمطار بمعدلات مرتفعة في ولاية كيرلا بالهند وما جاورها، داعية إياهم إلى البقاء في أماكن إقامتهم لحين زوال الخطر.

كما تأمل من جميع المواطنين هناك تزويدها ببيانات الاتصال بهم، وذلك حتى تتمكن من متابعتهم.

ولطلب المساعدة يمكن التواصل مع القنصلية عبر جوال شؤون السعوديين على الرقم (00919892019444).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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