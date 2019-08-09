شكرا لقرائتكم خبر عن سماء غائمة على مكة والمشاعر.. والحرارة في عرفات 30 درجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس «غائماً جزئياً إلى غائم» على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و«صحواً» على المدينة المنورة، و«غائماً جزئياً» على جدة.

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وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-35 كيلومتراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-38 كيلومتراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-38 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15-38 كيلومتراً في الساعة.