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رفع الطاقة الاستيعابية لـ5 مسالخ بمكة و8 وحدات ذبح في المشاعر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة المسالخ، الطاقة الاستيعابية وزيادة الإنتاج للتعامل مع الهدي والأضاحي، إذ عمدت على توفير الكوادر البشرية والمعدات الآلية في 5 مسالخ في مكة المكرمة و8 وحدات ذبح بالمشاعر المقدسة.

وتعمل الأمانة وفق خطة وبرنامج معدين مسبقاً لإدارة المسالخ، تتمثل في العمل على توعية الصحية والإرشادية وتصحيحها لجميع الممارسات التي تتم بالمسالخ وأسواق الماشية، من خلال واقع التعامل مع الإعداد والتجهيز وتداول العرض لدى أصحاب المحلات أو لدى المستهلك.

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وحول وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة تقوم الأمانة بالإشراف على مقاولي نظافة وحدات الذبح، وتشغيل مراكز مراقبة الماشية البالغ عددها 32 مركزاً، كما تجهز الساحات بمنطقة العكيشية لاستخدامها سوقاً لبائعي المواشي وتأمين اللوحات الإرشادية الدالة إليها وإنارتها مع تنظيم مداخل السيارات ومخارجها.

ومن الخطط أيضا التنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة في حالة ظهور أي حالة لاشتباه لا قدر الله في المسالخ لاتخاذ الإجراء اللازم.

يذكر أن الأمانة تشارك مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التنظيم والإصحاح البيئي في لجان الذبح العشوائي، والتوزيع الخيرية للحوم، وتصعيد الجزارين، والمسالخ المؤقتة، وأخيراً لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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