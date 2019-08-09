السعودية | الحجاج يبدأون أول مناسك الحج لهذا العام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ حجاج بیت الله الحرام اليوم الجمعة، الموافق الثامن من ذي الحجة أول مناسك الحج لھذا العام، ويقضون يوم التروية بمشعر منى، استعداداً للصعود إلى مشعر عرفات غداً السبت.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحافي الخميس، أن نحو 80% من الحجاج سيقضون يوم التروية في مشعر منى إلى صباح يوم التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات.
وأشار التركي إلى أنه يُتوقع أن ينتقل 20% منهم مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح التاسع من ذي الحجة.
كما أكد أنه لن يسمح بأي محاولات تسعى لإفشال الحج، أو لأي إنسان أو مجموعة بتعريض أمن وسلامة الحجاج للخطر.
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