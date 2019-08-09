سعر الذهب اليوم في السعودية ينخفض قليلاً مقارنة بالأمس ولكن يظل على معدلاته العالية

بدأ سعر الذهب اليوم في السعودية التداول على قيم منخفضة مقارنة بتلك التي ختم بها تعاملات الأمس ولكن في المجمل ما زالت أسعار المعدن الأصفر تحلق عاليًا وبمعدلات مرتفعة حيث سجلها في جميع وحداته منذ أسبوع تقريبًا وما زال الصعود مستمر حيث يعتقد الكثير من خبراء الذهب أن هذه الحالة سوف تستمر حتى نهاية فترة العيد والتي يقبل معظم السعوديون فيها على شراء الذهب سواء للهدايا أو المناسبات السعيدة مثل الخطوبة أو الزواج ولكن ما زال ما بعد انتهاء فترة عيد الأضحى مبهمة وغير واضحة بشكل كبير حتى الآن.

سعر الذهب اليوم في السعودية

Advertisements

بدأ التداول بقيمة أكبر بواحد ريال من تلك التي كانت في صباح الأمس وهي 181.37 ريال لسعر الجرام من عيار 24، هذا المعدل تقريبًا تحقق لكل وحدات المعدن الأصفر، وحتى الآن لا يوجد رؤية واضحة لما سوف تكون عليه حركة الأسواق فيما بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، ففي الوقت الذي أكد فيه الكثير من المحللين والمتاجرون في الذهب أن تلك الزيادة مقترنة بإقبال السعوديين على شرائه، يرى آخرون أن الأمر ليس كذلك لأن الأسعار مرتبطة بالسوق العالمي.

ولهذا يوجد حالة من الترقب الشديد من جميع الأطراف سواء المرابحون أو المواطنون العاديون، فمن يريد الشراء ينتظر حتى يرى ما سوف تسفر عنه حركة السوق خلال المرحلة المقبلة، أما من يريد البيع لمحلات الصاغة لا يجد من يقبل على الشراء منه بل أن بعض المحلات أوقفت استقبال الذهب المستعمل، خوفًا من هبوط مفاجئ يعرضه لخسارة ويمكن التعرف على سعر الذهب اليوم من خلال الجدول التالي.