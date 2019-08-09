شكرا لقرائتكم خبر عن منزل ‘‘الميسري’’ في مرمى نيران الانتقالي .. وهذا ما يحدث في قلب مدينة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت قبل قليل اشتباكات عنيفة بالقرب من منزل وزير الداخلية احمد الميسري في مديرية المنصورة وسط عدن . وقالت مصادر محلية ان اشتباكات ودوي اطلاق نار كثيف يسمع في منطقة ريمي وكورنيش المحافظ بالمنصورة ومحيط جولة كالتكس بمختلف انواع الاسلحة . ولازالت الاشتباكات دائرة حتى هذه اللحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منزل ‘‘الميسري’’ في مرمى نيران الانتقالي .. وهذا ما يحدث في قلب مدينة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.