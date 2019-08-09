شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة الحزام الأمني على ‘‘رئاسة الوزراء’’ في عدن .. وتغير مفاجئ في موازين المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مليشيا الحزام الأمني المدعومة من الإمارات على عدد من المنشآت الحكومية، كما خسرت أغلب منشآتها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأفاد مراسل RT في اليمن، بأن قوات الحزام الأمني سيطرت على القاعدة الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء في خور مكسر في عدن.

وقتل شخص جراء تجدد الاشتباكات في منطقة كريتر، بالقرب من القصر الجمهوري في مدينة عدن اليمنية.

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واندلعت يوم الخميس اشتباكات عنيفة بالقرب من البنك الأهلي في شارع أروى، وامتدت إلى قرب البنك المركزي بعدن، بحسبما ذكره موقع "كريتر سكاي" المحلي.

وقال مواطنون إن الاشتباكات تدور بين قوات الحماية الرئاسية، وبين قوات تتبع للقيادي أبو همام.

وتشهد عدن منذ الأربعاء اشتباكات عنيفة بين موالين للمجلس الانتقالي وحراسة قصر معاشيق. وقتل 3 أشخاص خلال الاشتباكات، التي وصفها وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري بالفتنة.