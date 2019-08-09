وزارة الحج: قطر حجبت روابط التسجيل عن حجاجها.. والموجودون الآن قادمون من دول متفرقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي أن الأعداد التي وصلت إلى المملكة من الحجاج القطريين قليلة رغم التسهيلات المقدمة وإمكانية التسجيل عبر الروابط المخصصة لهم.

وأوضح أن دولة قطر تحجب تلك الروابط، إلا أنه ما زال هناك إمكانية للتسجيل لمن يرغب في ذلك، مشيراً إلى وصول حجاج قطريين إلى المملكة قَدِموا من دول أخرى. وأكد “قاضي” نجاح إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونياً دون مراجعة القنصليات، وأن هذه الخطوة تعد قفزة نوعية في التسهيل على ضيوف الرحمن.