منع موظفي البنوك الحاليين والسابقين من قبول الهدايا والدعوات .. باستثناء هذه الحالة

شددت “مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية” التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على منع الموظفين في المؤسسات المالية من طلب أو قبول أي هدية أو دعوة أو خدمة أو أي شيء ذي قيمة مادية أو معنوية سواء كانت له أو لأحد أقاربه من أي شخص، أو من منظمة لها علاقة وتسعى لأن تكون لها علاقة مع موضوعية منسوبي المؤسسة المالية في تنفيذ مهماتهم، أو من شأن الهدية أن تؤثر على قراراتهم.

محاسبة من يتجاوز الأنظمة

ويشمل المنع كافة الموظفين الحاليين والسابقين للمؤسسات المالية، في “البنوك، والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة، وشركات التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وشركات المعلومات الائتمانية”. وأكدت “ساما” أنه سيتم مساءلة كل من يثبت عليه القيام أو المشاركة أو المساعدة في تجاوز الأنظمة بطلب أو قبول الهدايا أو الدعوات.

منح هدايا للموظفين في نطاقات محددة

وسمحت مؤسسة النقد بمنح هدايا للموظفين في نطاقات محددة، وذلك في المناسبات والزيارات الرسمية وعند استقبال ضيوف رسميين وفق قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارات والمناسبات بشرط أن لا تكون هدية نقدية أو على هيئة قروض أو أسهم أو مشتقات مالية. وأجازت في إطار ضيق قبول الموظف للجوائز من الجهات الأخرى التي تتعامل معها المؤسسة المالية نتيجة تحقيقه إنجازا، كأن تكون الجائزة رصدت كجزء من برنامج معلن، مع حصول المؤسسة المالية المسبقة على ذلك، مع إلزام متلقي الهدية تقديم إفصاح مكتوب مباشرة لإدارة الالتزام بعد تلقي الهدية إذا كانت لها قيمة ولها ثمن يمكن أن تباع به، أو إذا كانت الهدية قابلة للتلف وتتجاوز قيمتها 1000 ريال.

حصر صلاحيات تبادل المعلومات السرية للموظفين المختصين

ومنعت مؤسسة النقد العربي السعودي موظفي المؤسسات المالية من الاطلاع على معلومات سرية لا يتطلبها عمل الموظف، وشددت على أن المعلومات السرية يطلع عليها من له صلاحية وتختص بعمله بشكل مباشر. وشددت على ضرورة حفظ معلومات أصحاب المصلحة ومعلومات الملكية في الأدراج المقفلة، وعدم تركها على المكاتب أو الأماكن المكشوفة، مع تشديدها على ضرورة استخدام المظاريف أو الخدمات البريدية أو البريد الإلكتروني المشار عليه بالسرية عند القيام بتبادل معلومات سرية داخل المؤسسة المالية.