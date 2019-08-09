سفير المملكة في لندن يوجه رسالة شكر لمها اليوسف

عبّر سفير المملكة في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان عن شكره وتقديره للدكتورة مها بنت حمد اليوسف رئيس قسم شؤون السعوديين نظير الجهود المميزة التي بذلتها خلال فترة عملها بالسفارة. جاء ذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، وتمنّى السفير لها استمرار النجاح في مهمتها القادمة.

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