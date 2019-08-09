“المرور”: التأكد من سلامة تصاريح المركبات إلكترونياً بنقاط المنع -صور

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يجرى التأكد من سلامة تصاريح المركبات إلكترونياً؛ عند مرورها بنقاط المنع. وبّين المرور من خلال صورتين نشرهما عبر حسابه بـ”تويتر”، طريقة التأكد من تلك التصاريح بواسطة أفراده عبر الهاتف.

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