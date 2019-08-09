«الأرصاد»: 9 مناطق سعودية تتأثر برياح ترابية وأمطار رعدية

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى تعرُّض تسع مناطق لرياح ترابية وهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إنَّ رياحًا سطحية نشطة مثيرةً للأتربة، وتدنيّا في مدى الرؤية، يسودان مناطق مكة المكرمة (أضم، الخرمة، الطائف، العرضيات، الموية، تربة، ميسان)، ونجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة)، والقصيم (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء)؛ وذلك حتى السابعة مساءً.

كما تسود هذه الحالة المناخية مناطق الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، والرياض (الأفلاج، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، وادي الدواسر)، والمنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا) حتى السابعة من مساء اليوم.

يأتي هذا فيما نبهت الهيئة إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على منطقتي عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، محايل)، وجازان (أبو عريش، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، بيش، صامطة، فيفا، هروب) حتى الثامنة مساءً.

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ومن المتوقع أن تهطل أمطارٌ رعديةٌ وتسود رياحٌ مثيرةٌ للأتربة وتدني مدى الرؤية منطقة الباحة، وتشمل (الباحة، والحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) حتى العاشرة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الجمعة، توقّعت فيه نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض حتى نجران.

وأشارت إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة» حتى مرتفعات الطائف.