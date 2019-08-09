5 تعليمات لسلامة ضيوف الرحمن خلال استخدام قطار المشاعر

أوصت هيئة تطوير مكة ضيوف الرحمن باتباع التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام قطار المشاعر المقدسة؛ لضمان راحتهم وسلامتهم.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمن خمس توصيات لضيوف الرحمن بشأن ضوابط استخدام قطار المشاعر المقدسة، وهي: محافظة الحاج على الإسورة في معصم اليد طيلة فترة الحج، والالتزام بالجداول الزمنية؛ لتفويج الحجاج إلى محطات القطار.

كما تشمل التوصيات ضرورة التقيد بعدم حمل الأمتعة داخل القطار، مع اتباع تعليمات المرشد والمراقب ورجال الأمن، وتجنب الافتراش بالمحطات.

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كان قطار الحرمين رفع طاقته الاستيعابية إلى 150 ألف حاج، خلال موسم الحج، ليطلق 64 رحلة مزدوجة أسبوعيًّا.

وكشف مدير التشغيل والصيانة في قطار الحرمين المهندس ريان الحربي، عن أنَّ القطار سيرفع طاقته الاستيعابية بدءًا من 10 ذي الحجة؛ لتفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة وجدة.

وتوقَّع الحربي، أن ينقل قطار الحرمين أكثر من 150 ألف حاج خلال الموسم الحالي، وسيطلق 64 رحلة مزدوجة أسبوعيًّا توازي قدرتها 80 رحلة؛ حيث ينطلق قطاران في آن واحد، مشيرًا إلى إجراء عملية التفويج عبر آلية النقل المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة متكاملة تستهدف تيسير نقل الحجاج وراحتهم وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.