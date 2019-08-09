السعودية اليوم / الصين تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار ليكيما



شنغهاي 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

أصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيراً شديداً صباح اليوم مع اقتراب الإعصار ليكيما القوي من إقليم تشجيانغ على الساحل الشرقي للصين ، بعدما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق عدد من المدارس والأسواق .

وتوقع المكتب أن يصل ليكيما الذي يعد الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح السبت ثم يتجه شمالاً ، محذرا من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانغتسي التي تشمل شنغهاي.

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