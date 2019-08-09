حج / جامعة القصيم تُنفذ دورة عن "مناسك الحج" للمكفوفين



بريدة 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

نفذت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع ، دورة تدريبية خاصة للمكفوفين بعنوان "مناسك الحج" بلغة برايل، ضمن برامج ليالي عمادة خدمة المجتمع، بالتعاون مع جمعية العوق البصري الخيرية ببريدة ، بمقر الجمعية ، ألقاها الأستاذ المساعد بقسم الفقه بجامعة القصيم الدكتور عمر بن إبراهيم المحيميد .

وتهدف الدورة التي استفاد منها 37 شخصًا من الراغبين في أداء مناسك الحج من المكفوفين الرجال والنساء إلى التعريف بكيفية أداء مناسك الحج وبيان حكمه وفضله، وذكر أنواع الأنساك، وبيان فضلها، بالإضافة إلى ذكر محظورات الإحرام، وبيان ما يجب على مرتكبها، وبيان صفة العمرة، وبيان صفة الحج، كما تم منح كل متدرب حقيبة تدريبية علمية عن مناسك الحج بلغة برايل، كما منح المشاركين شهادات معتمدة من عمادة خدمة المجتمع.

// انتهى //

09:17ت م

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