 حج / من دول العالم الإسلامي / جمهورية موزمبيق // إضافة ثانية واخيرة

منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستقع جمهورية موزمبيق في الجنوب الشرقي من أفريقيا وتحدها ملاوي وزامبيا وزيمبابوى من الغرب وجمهورية جنوب أفريقيا ومملكة سوازيلاند من الجنوب والمحيط الهندي من الشرق.ويمتد ساحل موزمبيق على المحيط الهندي من نهر روفوما في الشمال حتى بونتو دي أورو في الجنوب فيما تتكون التضاريس من سهل ساحلي منبسط ويشطر موزمبيق نهر زمبيزى وهو رابع أطول نهر في أفريقيا.وتشكل الغابات والأحراش حوالي خمس مساحة موزمبيق بينما تمثل المروج والمراعي أكثر من نصفها في حين يسود مناخ دافئ ورطب عموما على الساحل بينما تميل المناطق الجبلية إلى البرودة والجفاف.تعتمد الموزمبيق باقتصادها على العديد من القطاعات الصناعيّة والتجارية والسياحيّة، ويعدّ القطاع الزراعي من أهمّ القطاعات التي تزيد من اقتصاد البلد، وتشتهر هذه البلاد بالعديد من الزّراعات والمحاصيل التي يتمّ تصديرها لجميع دول العالم، ومن أهم هذه المنتجات: الذرة، والشاي، والقهوة، والعديد من المنبّهات، وقصب السكّر، وجوز الهند، والقطن، وبعض أنواع الفاكهة الاستوائيّة، والبطاطا. ومن المنتجات الحيوانيّة: لحوم الأبقا،ر والدواجن.// يتبع //08:36ت م0017

حج / من دول العالم الإسلامي / جمهورية موزمبيق / / إضافة أولى

وتتميّز الموزمبيق بالصناعة؛ حيث إنّها تعمل على صناعة المشروبات والعديد من الأغذية، وتعتمد كذلك على صناعة المواد الكيميائيّة مثل: الأسمدة، وأنواع متعدّدة من الصابون والدهانات والإسمنت، والعديد من أصناف المنسوجات، وتتمّ صناعة العديد من منتجات البترول والألمنيوم، أمّا بالنسبة للقطاع السياحي فينمو بازدياد بسبب الاستثمار والسيّاح الأجانب؛ حيث إنّ البرازيل وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال هي الوجهة الأولى لهم لما تمتاز به بالعديد من الأجواء والمناسبات والفعاليات الرياضيّة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية موزمبيق // 799384 // كيلو مترا مربعا وعاصمتها مابوتو وأبرز المدن الرئيسة فيها بيرا وسفالة ونامبولا واللغة الرسمية البرتغالية والعملة الوطنية هي ميتيكال أما عدد سكان الجمهورية فبلغ حسب إحصاء عام 2018م // 29 // مليون نسمة .

ويعتمد اقتصاد موزمبيق على الزراعة حيث تتمثل أهم المحاصيل الزراعية في القطن والبلاذر الأمريكي وقصب السكر والشاي والمنيهوت والذرة والأرز والخشب.

وتعد موزمبيق إحدى أهم البلدان المنتجة للمنيهوت في العالم في حين يعد صيد الأسماك أحد المصادر المهمة للدخل‌.

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حج / من دول العالم الإسلامي / جمهورية موزمبيق // إضافة ثانية واخيرة

وينحصر النشاط الصناعي في موزمبيق في تجهيز الأغذية كما توجد نشاطات تصنيعية أخرى مثل صنع أجهزة الترانزستور وعربات السكك الحديدية والشاحنات والأثاث والمنتجات البلاستيكية والحاويات المعدنية والأحذية.

وتبرز في البلاد الأحجار الكريمة كونها من أحد أهم السلع المعدنية فيها بالإضافة إلى موارد طبيعية أخرى مثل التنتاليت والنحاس والفلوريت والفحم والاسبست والذهب واليورانيوم والزبرجد والمنغنيز وركاز الحديد والبوكسيت والميكروليت والبنتونيت , كما تم العثور على مخزون من الغاز الطبيعي ويجرى استغلاله حاليا.

ومن أهم الصادرات الرئيسة لموزنبيق الأسماك والبلاذر الأمريكي وقصب السكر والشاي والمنيهوت والقطن والموالح والنفط أما الواردات الرئيسة فهي المواد الغذائية والملابس والمعدات الزراعية والنفط .

وتعد حركة الموانئ والسكك الحديدية من بين أهم مصادر الدخل .

وقد بلغ الناتج المحلى الإجمالي لموزمبيق بأسعار السوق الجارية عام 2018 // 14.46 // مليار دولار أمريكي فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد // 440// دولاراً تقريبا .

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