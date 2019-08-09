حج / السماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

سمحت أمانة العاصمة المقدسة للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح الأضاحي خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.

ويأتي قرار السماح رغبةً من الأمانة في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، مشترطةً حصول المطابخ الأهلية على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وكذلك توفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية للذبح إضافة إلى تهيئة شبكة تصريف المخلفات السائلة.

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08:35ت م

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