منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واستقع ماليزيا في قلب جنوب شرق آسيا وتنقسم إلى قسمين يفصلهما بحر الصين الجنوبي , أولهما شبه جزيرة ملقا الممتد من برزخ كرا حتى مضيق جوهور , وثانيهما القسم الشمالي الغربي من جزيرة بورنيو وهو مكون من إقليمي سراواك وصباح وتحدها من الشمال شبه الجزيرة الذي يتصل بسنغافورة في الجنوب من خلال جسر بري.وتقع جزيرة سومطرة الإندونيسية في الغرب بينما تقع جزر الفلبين في الشمال الشرقي من إقليم صباح‌, وتكسو الغابات التي تضم مجموعة متنوعة من ‌النباتات المدارية نسبة 60 في المائة من مساحة ماليزيا.وتتعرض البلاد للتأثيرات البحرية ولتفاعل الأنظمة المختلفة للرياح القادمة من المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي , والمناخ مداري رطب بسبب كثرة هطول الأمطار.وتبلغ المساحة الإجمالية لماليزيا // 328550 // كلم2 وعاصمتها كوالالمبور , والمدن الرئيسة فيها هي إيبوه , وجوهور, وبهارو , وملاكا , ولغة ملاي هي اللغة الرسمية لماليزيا , والعملة الوطنية الرنغيت الماليزي .وبلغ عدد سكان ماليزيا حسب إحصاء عام 2018م نحو // 31 // مليون نسمة.// يتبع //08:25ت م0013

حج / من دول العالم الإسلامي / ماليزيا // إضافة أولى واخيرة

وتعد ماليزيا من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة لأشباه الموصلات في العالم, كما تعد من أبرز البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي غير الأعضاء في منظمة الأوبك‌.

وتعمل ماليزيا على تطوير الصناعات التي تمكنها من استغلال ما يتوفر لديها من مواد أولية, كما أنها تشجع إقامة المشاريع التصنيعية في مجال البتر وكيماويات والكيماويات وتجهيز الأغذية والأثاث, ويهيمن إنتاج المكونات الإلكترونية ومعدات الاتصالات والمكائن الكهربائية والمكيفات وأجهزة التلفزيون والملابس‌والمنسوجات على النشاط الصناعي الماليزي.

ومن بين الموارد الطبيعية التي تتوفر بها القصدير والنفط الخام والخشب والنحاس وخام الحديد والغاز الطبيعي والبوكسيت, وقد كان الاقتصاد الماليزي يرتكز تقليديا على الزراعة وصيد الأسماك‌.

وتظل ماليزيا أكبر مصدر في العالم لزيت النخيل والمطاط والاخشاب المدارية ورابع مصدر للقصدير والكاكاو.

ويعد الأرز هو المحصول الزراعي الرئيس في البلاد بينما يعد زيت النخيل والمطاط من‌بين أهم المحاصيل النقدية.

وتصدر ماليزيا المعدات الإلكترونية والنفط ومنتجاته وزيت النخيل والخشب والمطاط والمنسوجات , أما وارداتها فهي المكائن والمعدات والسلع المصنعة والكيماويات والمواد الغذائية .

وبلغ الناتج المحلى الإجمالي للبلاد بأسعار السوق الجارية عام 2019م‌// 354 // مليار دولار أمريكي أما الناتج الملحي الإجمالي للفرد فبلغ‌// 10460 // دولاراً تقريبا.

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