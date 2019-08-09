تعرف الآن رابط حجز قطار الحرمين السريع 1440- ومواعيد رحلات القطارات بين مكة المكرمة والمدينة خلال...

ننقل لكم عبر عرب نيوز أخبار السعودية والتي تهم المواطن السعودي، ونتابع حجز قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج القادم، ومواعيد الرحلات، بعد أن أعلنت ادارة قطار الحرمين السريع زيادة السعة عدد الرحلات خلال موسم الحج لتبلغ 80 رحلة، حجز قطار الحرمين.

وننقل لكم خلال السطور القادمة نبذة تعريفية عن قطار الحرمين السريع، ومواعيد رحلات القطارات بين المدن المختلفة.

قطار الحرمين السريع 1440

أعلنت ادارة قطار الحرمين السريع، زيادة عدد رحلاتها خلال موسم الحج لتبلغ 80 رحلة من أجل تحقيق السهولة في تفويج ضيوف الرحمن بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذا وقد عملت ادارة قطار الحرمين على تحقيق التوافق بين الرحلات والخطط الموضوعة لتفويج الحجاج، حتى أصبحت 64 رحلة اسبوعية، بالإضافة إلى توفير خدمة القطارات المزدوجة من أجل تحمل السعة الحجاجية لتصل إلى 80 رحلة.

ويعد قطار الحرمين واحدا من بين أسرع 10 قطارات في العالم، كما يعد قطار الحرمين من الركائز الهامة في خطط التنمية بالمملكة السعودية واحداث التوسعة للخطوط الحديدية، حيث يتسع لحوالي 60 مليون راكب في السنة.

حجز قطار الحرمين 1440

يمكن لجميع الحجاج خلال موسم الحج 1440، حجز قطار الحرمين السريع لسهولة التنقل بين مكة المكرمة والمدينة، من خلال رابط قطار الحرمين السريع من هنا.

مواعيد رحلات قطار الحرمين موسم الحج 1440

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كيفية حجز قطار الحرمين السريع

الدخول على الرابط الرسمي لموقع قطار الحرمين السريع الالكتروني.

الاتصال على رقم الهاتف الموحد: 920004433.

الحجز في شباك التذاكر الموجود في المحطات الخاصة.

وقد ساهم القطار بشكل فعال في الحد من الإزدحام والضغط على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بالإضافة إلى تحقق عنصري السرعة والأمان، ويربط الخط بين مكة المكرمة والمدينة 35 قطارا، ينقل 5 محطات بين مكة وجدة ومطار الملك عبد العزيز بجده ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة المنورة.

تحديث: انطلقت اليوم الخميس الأول من أغسطس 2019 أولى رحلات قطار الحرمين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وكانت تحمل على متنها 170 حاجة وحاجا من الجنسيات المتعددة.

تحديث: تتواصل عمليات حجز قطار الحرمين من قبل الحجاج ضيوف الرحمن في المملكه السعوديه، عبر رابط قطار الحرمين السريع من أجل سهولة التنقل بين مكه المكرمه والمدينة المنوره.