يعد الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، الذي صدر توجيه كريم بتكليفه بخطبة عرفة أحد المراجع الكِبار في الحديث الشريف وروايته وتفسيره.
والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كِبار العلماء واسمه بالكامل: محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، وهو أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
ووفق تقرير نشرته "سبق" عقب صدور الأمر الكريم باختياره رئيساً لمجمع الحديث في أكتوبر 2017 تعلّم "آل الشيخ" بالمدارس النظامية الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية والتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية الشريعة، وبعدها التحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج فيه بدرجة الماجستير.
عمل "آل الشيخ" محاضراً في كلية الشريعة ما يقارب عشر سنوات، ثم عيّن على وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بموجب الأمر السامي الكريم رقم (53) وتاريخ 18/ 2/ 1421هـ، ثم عيّن عضواً بمجلس هيئة كِبار العلماء بتاريخ 3/ 3/ 1426هـ، فعضواً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كِبار العلماء بموجب الأمر السامي الكريم رقم (أ/ 202) وتاريخ 11/ 7/ 1426هـ.
ويرأس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، كما تولى الخطابة بجامع سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله) بالديرة، منذ عام 1412هـ، ومثّل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة مع جهات حكومية، وله أيضاً مشاركات في لجان أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيب عرفة "محمد بن حسن آل الشيخ" في سطور.. أحد المراجع الكِبار في الحديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.