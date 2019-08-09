خدمات الفواتير se.com.sa | استعلم عن فاتورة الكهرباء في السعودية وكيفية تقديم شكوى

فاتورة الكهرباء في السعودية بناءاً على القانون الجديد الصادر بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تم توحيد موعد إيداع رواتب العاملين بالمملكة، وكذلك توحيد موعد صدور الفواتير الخاصة بالخدمات بعد إيداع الرواتب مباشرة، على أن تصدر الفواتير في موعد أقصاه يوم 28 من كل شهر.

فاتورة الكهرباء في السعودية

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالدخول على موقع شركة الكهرباء السعودية الالكتروني.

ويمكن طباعة الفاتورة وتقديم الشكاوى ومتابعة كل ما يصدر عن الشركة من قرارات أو قوانين جديدة، ويمكن الحصول على الفاتورة بطريقة يسيرة من خلال الاشتراك في تطبيق للكهرباء ALKAHRABA، الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة، والذي اشترك فيه بالفعل ما يزيد عن 12 مليون مشترك خلال 30 يوم.

وأصبح تطبيق الكهرباء موفر لكافة الخدمات التي تخص الكهرباء من معرفة فاتورة الكهرباء، ومعرفة كافة البيانات الخاصة بالسداد، وتقسيم الشرائح بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، وإرسال صورة من الفاتورة عبر البريد الالكتروني، وبالفعل تم إرسال نحو 9 مليون فاتورة للمستخدمين خلال يناير الفائت.

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معرفة قيمة تعريفة الكهرباء الجديدة

يتم دفع 180 ريال بدلاً من 50 ريال عند استهلاك 1000 كيلو.

يتم دفع 360 ريال بدلاً من 100 عند استهلاك 2000 كيلو.

يتم دفع 540 ريال بدلاً من 200 عند استهلاك 3000 كيلو.

يتم دفع 720 ريال بدلاً من 300 عند استهلاك 4000 كيلو. وهكذا.

وبناء عليه فقد تم تعويض المواطن الغير قادر بصدور برنامج حساب مواطن، وذلك ليستطيع دفع الفواتير بعد تعديلها ووضع القيمة المضافة إليها، ومواكبة كافة الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها المملكة.

كيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء

يمكن تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء ببعض الطرق في حالة الاعتراض على القيمة وذلك على النحو التالي:-

تطبيق الكهرباء.

التواصل مع مركز خدمة المشترك رقم 920001100.

الدخول على رابط الشكاوى عبر موقع شركة الكهرباء الالكتروني.

الدخول على حسابات الشركة سواء على الفيس بوك أو تويتر.

ومن جهة أخرى يمكن حساب الفاتورة الشخصية من خلال الدخول على الرابط الرسمي لشركة الكهرباء، واختيار حاسبة الاستهلاك التقديرية، ثم الضغط على نوع التعريفة، وسعة القاطع وكمية الاستهلاك التقديرية، وكتابة عدد الأيام ثم الضغط على احسب.