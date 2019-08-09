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بعد فوزه في “هاكثون الحج”.. إطلاق تطبيق “ترجمان” في حج هذا العام 1440‎هـ

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أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تطبيق “ترجمان” لمساعدة ضيوف الرحمن على الترجمة خلال موسم الحج.

وقالت وزارة الاتصالات إن تطبيق “ترجمان” كان قد حصل على المركز الأول في “هاكثون الحج” في دورته الأولى العام الماضي، وهو يعمل على ترجمة اللوحات الإرشادية في منطقة الحرم دون الحاجة إلى إنترنت.

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يذكر أن التطبيق فاز بجائزة قدرها مليون ريال وهو من تصميم فريق نسائي من 4 سعوديات، وهو تطبيق مبسط بإمكان الجميع استخدامه، يعمل مسحا ضوئيا للوحة الإرشادية المطلوبة..، فيقوم التطبيق بترجمتها فوراً إلى اللغة المستخدمة في الجوال.

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