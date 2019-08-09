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أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تطبيق “ترجمان” لمساعدة ضيوف الرحمن على الترجمة خلال موسم الحج.
وقالت وزارة الاتصالات إن تطبيق “ترجمان” كان قد حصل على المركز الأول في “هاكثون الحج” في دورته الأولى العام الماضي، وهو يعمل على ترجمة اللوحات الإرشادية في منطقة الحرم دون الحاجة إلى إنترنت.
يذكر أن التطبيق فاز بجائزة قدرها مليون ريال وهو من تصميم فريق نسائي من 4 سعوديات، وهو تطبيق مبسط بإمكان الجميع استخدامه، يعمل مسحا ضوئيا للوحة الإرشادية المطلوبة..، فيقوم التطبيق بترجمتها فوراً إلى اللغة المستخدمة في الجوال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه في “هاكثون الحج”.. إطلاق تطبيق “ترجمان” في حج هذا العام 1440هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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