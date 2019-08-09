7 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والجبيل”. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . ممثل- المبيعات (الدمام). . ممثل- التسويق والتطوير والإجراءات (الدمام). . مهندس أول- الإنتاج (الجبيل). Advertisements . منسق- العملاء والوثائق (الرياض). . أخصائي أول- السلامة (الجبيل). . مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل). . أخصائي ثاني- الأمن (الرياض). وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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