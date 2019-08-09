بالصور.. النائب العام يتابع جاهزية النيابة العامة بالمشاعر المقدسة لموسم الحج

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس الخميس، بجولة تفقدية؛ لمتابعة آخر استعدادات النيابة العامة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والجاهزية القصوى في هذا الشأن ومناقشة الخطط التشغيلية لذلك .

واستهل المعجب جولته بزيارة لمقرات النيابة العامة في مركز الإشراف في منى (مجر الكبش)، ومركز جسر الملك فيصل بمزدلفة، ومقر النيابة العامة جنوب عرفات، ومقر النيابة العامة في نمرة، مطلعًا على كل التجهيزات والاستعدادات اللازمة.

وحث النائب العام الجميع على استشعار الأمانة الملقاة على عاتقهم، والسرعة في الإنجاز مع الدقة في العمل، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في خدمة ضيوف الرحمن من أجل إنهاء الأعمال المنوطة بهم، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، اللذين سخرا كل الإمكانات المادية والبشرية خدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي الشريف، وتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة لهم؛ لتأدية مناسكهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني، واستشعارًا لقدسية المكان والزمان.

Advertisements

وشدد الشيخ المعجب على جميع المشاركين في موسم الحج من منسوبي النيابة العامة بمضاعفة جهدهم؛ لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

يذكر أن النيابة العامة تشارك في موسم حج عام 1440هـ بـ(3) مكاتب للإشراف، و(33) مقرًا للتحقيق متخصصة تخصصًا نوعيًّا شاملًا في القضايا المتعلقة بالحجاج التي تقع داخل النطاق المكاني لحدود المشاعر المقدسة.

رافق النائب العام خلال الجولة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.