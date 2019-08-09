السعودية اليوم / 13 مصلى وجامعاً لصلاة عيد الأضحى في محافظة العويقيلة والقرى التابعة لها



عرعر 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

حددت إدارة المساجد في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية 13 مصلى وجامعًا لأداء صلاة عيد الأضحى في محافظة العويقيلة والقرى التابعة لها, وأن وقت دخول الإمام في تمام الساعة 5.45 صباحاً.

وبينت أنه تم تحديد مصلى العيد في حي الخليج وجامع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحي الروضة، وجامع الراجحي في حي الخليج، وجامع السندي بحي الروضة، وجامع قرية ابن ثنيان، وجامع قرية الكاسب، وجامع قرية المركوز، وجامع مركز الدويد، وجامع قرية زهوة، وجامع قرية الخر، وجامع قرية الهبكة، وجامع قرية ابن سمير، ومصلى العيد في مركز لوقة.

// انتهى //

06:04ت م

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