شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" وصلت إليه.. العتيبي: خدمة الحجاج على رأسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (المشاعر المقدسة)

أكد خالد بن ماضي العتيبي (أحد منسوبي الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة الملكية السعودية )، الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس صورتة أثناء حديثه مع مسنة عربية من أمام باب الملك فهد في الحرم المكي الشريف، أن ما يقدمه وزملاؤه وكافة أبناء الشعب السعودي لضيوف البيت الحرام يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وكافة المسؤولين.

وقال العتيبي: «كل ضيوف البيت الحرام نحملهم ونضعهم على رؤوسنا، والصورة التي تداولت أمس لا أعلم عنها إلا من الزملاء فجر (الخميس)، عند الاتصال من أحد الزملاء في المنطقة الشرقية يشكرني على الصورة الجميلة التي قدمتها للعالم، التي تؤكد حسن تعامل كل سعودي مع ضيوف البيت الحرام، إذ كانت السيدة العربية تبحث عن موقع وقمت بإرشادها، وثمنت تعاملنا كسعوديين، وأوقول لها ولغيرها على رأسي خدمتكم ونتشرف بها».

وأضاف: «لا أعرف من التقط الصورة ولكن كانت توجد جولات لصحف وقنوات في الموقع، ولم اتنبه لمن التقط الصورة، والصورة تمثل كل سعودي يفخر بخدمة حجاج البيت الحرام».