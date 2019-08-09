محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة انتهاء فترة عملها في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، قدم السفير شكره وتقديره للدكتورة مها بنت حمد اليوسف، رئيسة قسم شؤون السعوديين، نظير الجهود المميزة التي بذلتها خلال فترة عملها بالسفارة، وتمنى لها استمرار النجاح في مهمتها القادمة. السفير السعودي في لندن يشكر الدكتورة مها اليوسف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-09 بمناسبة انتهاء فترة عملها في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، قدم السفير شكره وتقديره للدكتورة مها بنت حمد اليوسف، رئيسة قسم شؤون السعوديين، نظير الجهود المميزة التي بذلتها خلال فترة عملها بالسفارة، وتمنى لها استمرار النجاح في مهمتها القادمة. 09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 Advertisements 01:02 AM بمناسبة انتهاء فترة عملها في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، قدم السفير شكره وتقديره للدكتورة مها بنت حمد اليوسف، رئيسة قسم شؤون السعوديين، نظير الجهود المميزة التي بذلتها خلال فترة عملها بالسفارة، وتمنى لها استمرار النجاح في مهمتها القادمة. ، السفير السعودي في لندن يشكر الدكتورة مها اليوسف ،

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